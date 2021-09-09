شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة للحكي المسرحى وبالمجان يقدمها الحكاء "كالابالا" بمسرح الطليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة بدأت في تلقي طلبات المشاركة لورشة الحكي تدريب و إشراف الفنان و الحكاء محمد عبد الفتاح " كالابالا "، والتي تقيمها الفرقة ضمن أنشطة نادي مسرح الطليعة، وذلك حتى 15 سبتمبر الجاري، ومن المقرر بدء فعاليات الورشة في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بالمجان.

وأضاف حسان: أن الورشة يستمرالتدريب بها لثلاثة أشهر، يرصد خلالها المتدربين حكايات عن الأماكن والناس بمنطقة وسط البلد و بالأخص منطقة العتبة بالقاهرة، وما يحيط بها من عمارة وفنون وشخصيات، من خلال تدريبات على فنون الآداء بشكل عام وفن الحكي بشكل خاص، وتتنتهي الورشة بمجموعة من العروض نتاج الورشة .

يذكرأن الورشة يشارك بالتدريب بها مجموعة من المدربين المحترفين وهم المخرج عادل حسان، الفنان أحمد مجدي، الفنان رأفت البيومي، الفنان والمؤلف الموسيقي حازم الكفراوي ، و تستمر فرقة مسرح الطليعة في تلقي طلبات الراغبين في المشاركة يوميا ماعدا الجمعة من الخامسة إلى التاسعة مساء بمقر الفرقة بمسرح الطليعة بالعتبة.

جدير بالذكر ان مشروع نادي مسرح الطليعة يهدف إلى نشر الثقافة المسرحية، و اكتشاف المواهب المسرحية و تنميتها ، و استقطاب المهتمين من الجمهور لممارسة أنشطة مسرحية داخل الفرقة منها لقاءات دورية مع رواد المسرح ونجومه ، و برامج تدريبية ينفذها "ستوديو الطليعة " .