محمد الفلاح - حسن شاكوش ونقابة الموسيقيين المصرية.. أزمات وصراع على سمعة الفن

الخميس 9 سبتمبر 2021

لا يهدأ الصراع بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش ونقابة الموسيقيين المصريين إلا ليشتعل من جديد.



وحقق حسن شاكوش وعمر كمال نجاحا كبيرا بعد طرح أغنية "بنت الجيران"، وعلى أثر هذا النجاح حصل على عضوية نقابة الموسيقيين المصريين.

وفي 14 فبراير 2020، أحيا الثنائي حفل عيد الحب في ستاد القاهرة، وحدثت أزمة كبيرة بين مطربي المهرجانات والنقابة التي طالبت بحذف الكلمات الخارجة من الأغنية واستبدالها بكلمات أخرى.

وتلقت النقابة انتقادات حادة بسبب ظهور هذه الكلمات التي تروج للممنوعات في الأغنية من شخص ينتمي إلى النقابة، وهو ما دفع نقابة الموسيقيين لإصدار بيان تؤكد فيه أنها بصدد مراجعة موقف البعض من عضوية النقابة، وأن الصوت ليس بالضرورة هو الفيصل والمعيار الوحيد لمنح عضوية النقابة أو تصريح الغناء لأحد، لذلك ستقوم النقابة بمراجعة كافة الأمور.

وبعد ساعات من هذه الضجة أعلن نقيب الموسيقيين هاني شاكر عن قراره النهائي بحظر التعامل مع ما يعرف بمطربي المهرجانات، مؤكدا على أن الكيان الذي سيتعامل مع هذه الفئة بالمخالفة لقرار النقابة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة للقرار.

التجاهل

تجاهل "شاكوش" قرار النقابة، وقام بعمل ديو غنائي مع المطرب أحمد سعد، وعندما علمت النقابة خاطبت إدارة يوتيوب وتم منع أغنية "100 حساب".

تواصل أحمد سعد مع النقيب هاني شاكر وتم احتواء الأزمة، وبعد سلسلة من التأجيلات تم طرح الأغنية.

شاكوش والبحراوي

في سبتمبر 2021، تشاجر حسن شاكوش ورضا البحراوي في إحدى الحفلات الغنائية في الساحل الشمالي المصري، ثم عادا وأعلنا تصالحهما.

لم يمر ما دار بين المطربين الشعبيين مرور الكرام على نقابة المهن الموسيقية، التي قررت إلغاء تصريح الغناء الخاص بمطرب المهرجانات حسن شاكوش لأجل غير مسمى، بسبب الإساءة لأعضاء النقابة من الإيقاعيين، كما قررت إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي عن الغناء لمدة شهرين، مع تحمله أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف.

وبعد ساعات تقدم شاكوش بتظلم للنقابة من العقاب، مستخدما حقه القانوني، ووعدت النقابة بالنظر في الأمر.