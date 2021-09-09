شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يطعم قطة فى الشارع: جايز تكون سبب دخولى الجنة "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مطرب المهرجانات عمر كمال بالرفق والإحسان على إحدى قطط الشوارع وإطعامها بنفسه، كقربان لتكون سببا فى دخوله الجنة، ونشر كمال صورته وهو جالس على الأرض وحوله القطة فى الشارع، صحبها بتعليق: "جايز تكون سبب فى دخولى الجنة".



عمر كمال

وسبق وعلق المطرب عمر كمال على قرار الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بشأن الغناء فى الحفلات بطريقة الـ"بلاى باك" وبدون فلاشات، قائلًا: "بحترم قرار النقابة واتبلغت إن أول يوم لازم أنزل فيه بفرقة هو يوم الخميس الجاى"، مضيفًا: "مما لا شك فيه أن الغنا الطربى له روح تانية وانطباع تانى، بس لما بنغنى بالفلاشة بيكون لأن قوة وباور المهرجان مش هينفع يتطبق على فلاشة لأن توزيعة المهرجان خامات مصطنعة".

وأوضح "كمال" فى مداخلة تلفزيونية: "التزامًا بقرارات النقابة هحاول أعمل توليفة حلوة ومعايا عازفين وهنلعب الأغانى لايف وهحاول أخلى رتم الأغنية قريب من الفلاشة، زى ما بيسمعها على الفلاشة".

وتابع كمال: "الأغنية العادية مكونة من الآلات لايف ممكن جدًا الفرقة تنفذها لكن أغانى المهرجانات بها أصوات موسيقية وغير موجودة فى الحقيقة وهحاول أخلى الرتم مقارب لشكل الفلاشة"، مؤكدًا أنه لابد على المطرب الصاعد الجمع بين الأغنية الحلوة التى بها طرب وفن وأغنية تواكب السوق، مضيفًا: "بتلاقى مطرب جميل وفيه كل مقومات النجاح بس ممكن يختار أغنية طربيه متعجبش السوق".