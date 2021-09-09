شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول عروض الأفلام العالمية بقصر السينما خلال شهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، والتابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال شهر سبتمبر الحالى، عددا من الأفلام العالمية والأمريكية الشهيرة وذلك ضمن نوادي السينما العالمية بالقصر، مع إقامة ندوات لتحليل ونقد الأعمال المعروضة، علما بأن جميع العروض للكبار فقط فوق 18 سنة.

وجاء جدول الأنشطة السينمائية خلال شهر سبتمبر الحالى على النحو التالي، وجميع العروض تبدأ من الساعة 8 مساء وتنتهي 10 مساء:

-الثلاثاء 7 سبتمبر: عرض نادي السينما فيلم "Leviathan".

-الأربعاء 8 سبتمبر: عرض نادي السينما فيلم "Darkest Hour".

-الأثنين 13 سبتمبر: يعرض نادي السينما فيلم "الكيت كات".

-الثلاثاء 14 سبتمبر: يعرض نادي السينما الأوروبية فيلم "Everlasting Moments".

-الأربعاء 15 سبتمبر: يعرض نادي السينما العالمية فيلم "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

-الأثنين 20 سبتمبر: يعرض نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي فيلم "Rope".

-الثلاثاء 21 سبتمبر: يعرض نادي السينما الأوروبية فيلم "Good Bye Lenin".

-الأربعاء 22 سبتمبر: يعرض نادي السينما العالمية فيلم "Sully".

ويعد قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي بعد تطويره وإعادة تأهيله، الوحيد المتخصص نوعيًا ويساهم في صناعة وعرض الأفلام.

وتم إعداد خطة عمل وبرنامج تشغيل يتضمن: دورات تدريبية متخصصة، معرض شهري للتصوير الفوتوغرافي يضم لقطات من أعمال أهم وأشهر المخرجين، عدة نوادي للسينما العالمية، الأفريقية، اللاتينية، الأوربية والنادرة، ونادي آخر لأفلام التجربة الأولى سواء الروائية أو التسجيلية بهدف إتاحة الفرصة لشباب المبدعين للتعبير عن أنفسهم، وأمسية أسبوعية بعنوان "نجم وندوة"، وعروض لأفلام مقتبسة من أعمال روائية، إلى جانب إنتاج مجموعة من الأفلام التسجيلية.