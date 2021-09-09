شكرا لقرائتكم خبر عن قفشات نجوم زمان.. عبدالوهاب يشترى الخضار من الإذاعة و فريد بيتريق على فيلمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان نجوم الزمن الجميل يتمتعون بخفة ظل وتلقائية وبساطة فى التعامل بشكل كبير، وكانت حياتهم تمتلئ بالطرائف والفكاهة والمواقف الضاحكة حتى فى أوقات الجد والأزمات.

وقد يعتقد البعض أن هذه المواقف الطريف وخفة الظل كانت قاصرة على نجوم الكوميديا الذين رسموا الضحكة بأعمالهم الخالدة على وجوه الملايين، وأن كبار النجوم الذين اتسمت أدوارهم بالجدية أو القسوة أوالرومانسية بعيدين كل البعد عن هذه المواقف والقفشات والفكاهات، ولكن الحقيقة أنه حتى هؤلاء النجوم الذين غلبت عليهم الجدية والصرامة والرومانسة فى أعمالهم كانوا كثيراً ما يواجهون المواقف الطريفة ويتمتعون بخفة الظل فى العديد من المواقف التى واجهتهم.

ومن بين النجم الذين عرفوا بخفة ظلهم موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب الذى اشتهر بقفشاته الظريفة مع زملائه، وذات مرة لاحظ موسيقار الأجيال أن طباخه يبالغ فى الأسعار التى يشترى بها الخضروات والفاكهة، فناداه وقال له :" ياأخى محطة الإذاعة كل يوم بتذيع أسعار الخضار والفاكهة أرخص بكتير من الأسعار اللى بتشترى بيها"، فأقسم الطباخ بأغلظ الإيمانات أن الأسعار التى يشترى بها هى نفس الأسعار التى يطالبه بها، وعندما لم يصل عبدالوهاب إللى حل مع طباخه قال له: " أنا مصدقك، بس شوف بقى من هنا ورايح تشترى الخضار من الإذاعة علشان أسعارها أرخص من السوق"

أما الموسيقار الكبير فريد الأطرش فقد عرف بخفة ظله وروحه وقفشاته الجميلة حتى على نفسه، وذات مرة دعى لحفلة العرض الاول لأحد أفلامه، ولكنه لم يتمكن من الحضور ، وفى اليوم التالى اتصل به المنتج غاضباً يعاتبه على عدم حضوره، فقال له فريد مداعباً :" أصل الحقيقة خفت أقعد لوحدى فى سينما كبيرة زى دى"