محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لمناقشة تفاصيل الدورة السادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

التقى اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بالفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لمناقشة تفاصيل الدورة السادسة المقرر انعقادها في الفترة من ٦ نوفمبر وحتى 11 من نفس الشهر ، وذلك بحضور اللواء عبدالفتاح حلمي المستشار الإعلامي للمحافظة، واللواء محمود السولية رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ و جمال متولي رئيس قطاع مكتب محافظ جنوب سيناء.

وأكد سيادة المحافظ على تقديم كامل الدعم للمهرجان لإيمانه بدوره الفعال والمؤثر في الساحة المسرحية ولما له من وجود أرضية كبير له على أرض الواقع وفي الشارع بمحافظة جنوب سيناء، كما يعتبره من أهم المهرجانات الموضوعة على أجندة وخطة المحافظة، وتناقش الطرفين علي تطوير الشكل الفني والثقافي في الدورة المقبلة .

كما وجه اللواء خالد فودة على تطوير وسائل الدعم للدورة السادسة في ظل سعي إدارة المهرجان لاستقطاب ٣٦ دولة مشاركة خلال فعاليات الدورة المقبلة، كما أكد على جميع قيادات المحافظة بتقديم كافة التسهيلات اللوجيستية وكامل الدعم للمهرجان، حتى يظهر بشكل وصورة تكمل مسيرة الخمس دورات السابقة

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي كانت قد عقدت مؤخرا اجتماعا تحضيريا ترأسه الفنان الكبير محمد صبحي رئيسها ، و بحضور د. إنجي البستاوي مدير عام المهرجان، الإعلامي خيري رمضان، أ.د طايع عبد اللطيف، الفنان محسن منصور ، الفنان د هاني كمال ، المخرج د.عادل عبده .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية وزير الثقافة الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب