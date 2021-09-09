مي عمر تحتل المرتبة السادسة بقائمة الفنانين الأكثر تأثيرًا على السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعربت الفنانة مي عمر، عن سعادتها بتواجدها في المرتبة السادسة بقائمة الفنانين الأكثر تأثيرا على السوشيال ميديا.

وكتبت مي، عبر حسابها على إنستجرام: "سعيدة بوجودي في قائمة الأكثر تأثيرًا على السوشيال ميديا لعام ٢٠٢١.. شكرًا لدعمكم وحبكم " .

وجاء ترتيب الفنانين الأكثر تأثيرا على السوشيال ميديا، كالتالي: في المرتبة الأولي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والمرتبة الثانية الفنان محمد رمضان، والمرتبة الثالثة الفنانة دنيا سمير غانم، والمرتبة الرابعة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والمرتبة الخامسة الفنان تامر حسني، والمرتبة السادسة الفنانة مي عمر ، والمرتبة السابعة الفنان محمد حماقي، والمرتبة الثامنة الفنانة اللبنانية إليسا.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، فردوس عبدالحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، من تأليف وإخراج محمد سامي، في رمضان الماضي 2021.