عمرو دياب على شاطئ البحر ونيكول سابا بصحبة زوجها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

عمرو دياب

نشر الهضبة عمرو دياب صورة جديدة له، ظهر فيها من أمام البحر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل منزلها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي حريري

نشرت المطربة اللبنانية مي حريري صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادي، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

محمود حجازي

نشر الفنان محمود حجازي صورة "سيلفي" له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

علا الفارس

نشرت الفنانة اللبنانية علا الفارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية، من أحدث ظهور لها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة "سيلفي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أسماء جلال

نشرت الفنانة أسماء جلال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان أسود قصير، وحازت الصورة إعجاب جمهورها.

علي ربيع

نشر الفنان علي ربيع صورة، عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام البحر، خلال قضاء عطلته الصيفية.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة تجمعها بـ"كلبين"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

نيكول سابا

نشرت المطربة اللبنانية نيكول سابا صورة تجمعها بزوجها يوسف الخال، من داخل "لانش" في البحر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".