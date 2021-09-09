بعد التزامها الصمت.. رنا سماحة تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة رنا سماحة، حقيقة انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، بعد صمت دام لأيام بعد تداول عدة أخبار حول انفصالها عنه، دون تأكيد أو نفي من أي منهما.

وقالت رنا، في بيان صحفي، نشرته عبر حسابها على "فيسبوك": "تهيب الفنانة رنا سماحة بالإعلاميين والقنوات الفضائية والبرامج تحرّي الدقة في أي أخبار تناقش حياتها الخاصة، وتؤكد أن ما يتم نشره على لسانها من أخبار عن انفصالها عن زوجها رسميًا هو شيء عارٍ تماما من الصحة ولم تصرح بأي شيء حول هذا الموضوع".

وتابع البيان: "فهي لا تزال زوجة الملحن سامر أبو طالب رسمياً حتى هذه اللحظة ولا صحة لأي اشاعات يتم تداولها من تصريحات منسوبة لها، وتُطالب الصحافة والاعلام بالتركيز والدعم لحالة الإنتعاش الفنية التي تعيشها رنا هذه الفترة من حفلات ولقاءات وأغاني خاصة دون الدخول في تفاصيل شخصية لم تحدث بشكل رسمي حتى الآن".

وأضاف البيان: "كما تُعلن أنها في انتظار مولودها الأول والتي قامت بعمل أغنية خاصة له ولكل طفل وهي بعنوان "حبيب مامي"، والتي ستصدر خلال أيام، وتوجه الشكر لكل الإعلاميين المحترمين الداعمين لها ولمشوارها الفني ويتحرون الدقة ويساندوها في أعمالها الفنية وحفلاتها والتي كانت آخرها حفلة ساقية الصاوي..شكرا للجميع وانتظروا مفاجأة قريبًا".

وكانت الفنانة رنا سماحة، قامت خلال الأيام الماضية، بحذف صورها مع زوجها الملحن سامر أبو طالب، من صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، كما قامت بإلغاء متابعة زوجها.

وعلى صفحته بموقع إنستجرام، قام "سامر" بحذف الصور التي جمعته بزوجته، ما عدا صورة واحدة جمعتهما قبل زواجهما، ما أثار تساؤلات حول سبب ذلك.

واحتفلت رنا سماحة بزفافها على الملحن والمطرب سامر أبوطالب في ديسمبر الماضي بأحد الفنادق بحضور مجموعة من أصدقاء العروسين المقربين.