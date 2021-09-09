شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس: رسبت فى الثانوية العامة.. وعُينت موظفة فى الإذاعة بـ"القطعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة إسعاد يونس عن عشقها للموسيقى قائلة: "عندما رسبت فى الثانوية العامة كان مدرسى جميل جابر شقيق الكاتبة لميس جابر، وكان يدرس لى كيمياء، وعندما وجد أننى فاشلة فى الكيمياء بدأ يسمعنى الموسيقى، وبعدها ماما سمعتنى وشافت إنى مهتمة بالموسيقى فجابت لى مدرس موسيقى".

وأضافت خلال استضافتها فى برنامج سهرانين المذاع على على شاشة ON E ويقدمه النجم أمير كرارة: "بعدها كان إعلان للإذاعة عن موظفة فى المكتبة الموسيقية، وكنت فى عمر 16 عاما، وتم تعيينى موظفة بالقطعة فى المكتبة الكلاسيكية ومن هنا دخلت الإذاعة ومنها البرنامج الأوروبي، وبعدها للفن والزملاء وزواجى من الفنان نبيل الهجرسي.

وأوضحت إسعاد خلال اللقاء أن أولادها "نورهان وعمر" بعيدان عن المجال الفني، رغم حبهما الشديد للأعمال الفنية، موضحة أن نورهان درست التسويق، بينما عمر درس البيزنس فى لندن ويعيش هناك منذ دراسته الجامعية وحتى الآن، بل تزوج واستقر هناك تماما.

وتابعت: "عمر درس فى لندن واشتغل وعايش حياته هناك من ساعتها، أنا بتقطّع على غربته وحياته هناك بس مصلحته أهم، أحفادى من ابنى هيموتونى عشان عاوزة أشوفهم دايما.. الكورونا جت طبعا قضت علينا كنا، لأن كنا كل شوية جايين رايحين نسافر عشان نشوف بعض".

وأشارت إسعاد إلى أن أحفادها من ابنها يعيشون فى الخارج وتشتاق إليهم دوما، قائلة: "ولاد ابنى دول خواجات بقى عايشين فى لندن مبشوفهمش"، بينما حفيدتها "هانيا" البالغة من العمر 6 سنوات، لديها ميول فنية، مضيفة: "هانيا دى بنت بنتي، بتغنى وترقص.. وصاحية أوي، هى اللى شبهى شوية".