كارول سماحة تحصد المزيد من النجاح.. “شكراً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة اللبنانية كارول سماحة في حصد نجاح أغنية “شكرًا” التي طرحتها منذ فترة بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” من كلمات أحمد مرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع دياب ميقري.

وتخطى كليب أغنية “شكرًا” حاجز 20 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “يوتيوب”.

وجاءت قصّة كليب أغنية “شكراً” مختلفة عن كل الأغنيات العربية المصوّرة التي صدرت من قبل، حيث جمعت من خلالها شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بين كليبين منفصلين، الأوّل كليب كارول نفسه، والثاني للفنان هاني شاكر، من خلال ترابط الأحداث.

وتولت المخرجة المصرية بتول عرفة إخراج الكليبين بهذه الفكرة المميزة، إذ يحل هاني شاكر ضيفًا على فيديو كليب كارول سماحة، ونفس الأمر يتكرر مع سماحة التي تحل ضيفة على فيديو كليب شاكر.

يذكر أن كارول طرحت أغنية “اللي خان” تتر مسلسل “ضد الكسر”، الذي تؤدي بطولته النجمة المصرية نيللي كريم، ومحمد فراج، وسينتيا خليفة، وتارا عماد، ولقاء الخميسي، وعدد آخر من نجوم الدراما المصرية، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.

على صعيد آخر، كشفت كارول سماحة عن بعض ملامح أغنيتها الجديدة المُقرر صدورها قريبًا من “انتاج لايف ستايلز ستوديوز” في تعاون ثالث بينهما.

وأشارت كارول من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، إلى أن الأغنية الجديدة بعنوان “يا شباب يا بنات” وهي راقصة وفرحة جدًا من كلمات وألحان الفنان سليم عساف واخراج بتول عرفة وانتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.