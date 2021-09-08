زملاء مايكل كيه. وليامز يثنون على لمساته الإنسانية وموهبته.. “عمق حبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفاد زملاء الممثل مايكل كيه. وليامز، الذي عُثر عليه ميتاً في شقته يوم الاثنين، إنّ وليامز صاحب موهبة خاصة وكان يضفي لمسات إنسانية على الشخصيات التي يُقدّمها ويستخدم في أدواره تجربته الشخصية كرجل أسود نشأ في نيويورك.

واشتهر وليامز بدور تاجر المخدرات عمر ليتل في مسلسل الجريمة (ذا واير) الذي أنتجته (اتش.بي.أو). كما نال إشادات لأدواره في أعمال مثل (برودووك إمباير) و(بيسي) و(لوفكرافت كانتري). وأعلنت شرطة مدينة نيويورك العثور على الممثل، البالغ من العمر 54 عاماً، ميتاً في شقته ببروكلين. ويجري التحقيق لمعرفة سبب الوفاة.

وكتب ويندل بيرس، الذي لعب دور المحقق بانك مورلاند في (ذا واير)، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” يقول: “عمق حبي لهذا الأخ لا يمكن أن يضاهيه سوى عمق ألمي عندما علمت برحيله”.

وقال بيرس إنّ وليامز كانت لديه “القدرة على إعطاء الحالة الإنسانية صوتاً بتجسيده لحياة أولئك الذين نادراً ما يُسلّط الضوء على إنسانيتهم”.

و(ذا واير) مسلسل تلفزيوني تدور أحداثه في بالتيمور ويتناول تجارة المخدرات من منظور المجرمين والشرطة. وأشاد النقاد بوليامز لتجسيده دور ليتل وهو تاجر مخدرات مثلي الجنس في حرب مع منافسيه.

ولم يكن وليامز يخفي نوبات إدمانه للمخدرات، وقال لشبكة (إن.بي.آر) في عام 2016 إنّه استحضر تجاربه الشخصية عند تجسيد الدور.

وخلال مسيرته، حصل وليامز على ترشيحات لجوائز إيمي عن أدواره في أعمال أنتجتها (اتش.بي.أو) مثل (بيسي) و(ذا نايت أوف) و(لوفكرافت كانتري)، بالإضافة إلى ترشيحه لجائزة عن دوره في مسلسل (ون ذاي سي أس) الذي أنتجته نتفليكس عام 2019.

وخاطبت آفا دوفرناي، مخرجة المسلسل وليامز، في تعليق على “إنستغرام”، قائلة: “أتذكر عندما أرسلت لي صورة لنفسك في مرحلة الشباب وقلت لي إنّ الفتية الذين نحكي قصتهم انعكاس لحياتك”.