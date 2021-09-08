بالصور – تحد جديد بين أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل المزاح بين النجم الكوميدي أحمد فهمي وبين زوجته النجمة هنا الزاهد، ودخلا في تحد جديد حول المصيف الأجمل، حيث تقضى هنا عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، بينما استقر فهمي في مكانه المفضل بشاطئ نويبع على البحر الأحمر لممارسة هواية صيد الأسماك.

هنا الزاهد شاركت متابعيها بصورة لها على البحر، ودخلت في تحد مع زوجها النجم أحمد فهمي حيث كتبت على الصورة انا مش كتكت يا فهمي، ثم كتب أحمد فهمي تعليق: خلى الساحل ينفعك بقي.

كما نشر أحمد فهمي، صورة له وهو يستمتع بالإجازة في البحر الأحمر عبر حسابه على إنستقرام، وكتبت هنا تعليق على الصورة قائلة: خلى نوبيع تنفعك، وانهالت التعليقات المستفسرة عن سبب قضاء كل واحد منهما العطلة الصيفية في مكان مختلف عن الآخر.

يذكر أن هنا أثارت جدلا كبيرا مؤخرا بعدما كشفت عن طريقتها في التعامل مع زوجها أحمد فهمي وقت الأزمات، مؤكدة أن واقعة “البلوك” الشهيرة لحسابه على إنستقرام، لم تكن الوحيدة، ولكنها كررتها أكثر من مرة، كما أنها تعمد لإغلاق الهاتف في وجهه عندما تحتد المناقشة بينهما، وقالت إنها تفعل الأمر نفسه مع شقيقتها فرح.

أضافت هنا خلال استضافتها في برنامج “في البوكس”، ردا على سؤال عن سر قيامها بعمل “بلوك” لزوجها مرة واحدة، لتصحح المعلومة بأنها كانت مرتين، بسبب اندلاع مشكلات وخلافات بينهما، ما أثار غضبها.

تابعت قائلة: مكانتش مرة كانت مرتين، علشان كان في خناقة بينا كده، وعملتله بلوك، وكانت الأولى هزار علشان كان هو بيقعد يشتم، وقالي وقتها يابنتي أنتي مجنونة.

وواصلت قائلة: المرة الثانية كانت على الواتساب، وإحنا بنتكلم وبنبقى متحمسين أوي في الكلام، ويلاقي إن الصورة مبقتش ظاهرة عنده، فيتصل بيا يقولي أنتي مجنونة، إيه اللي أنتي بتعمليه ده»، مشيرة إلى أنها تلجأ إلى طريقة أخرى في الخلافات: ممكن أقفل السكة في وش أحمد فهمي أو أختى فرح.

هنا أكدت أن طريقتها العنيفة في التعامل ليست قاصرة على زوجها أحمد فهمي، وقالت إنها ليست “كيوت” كما يتصور الجمهور، وتطلق على شقيقتها فرح اسم فوزي، وتنادي شقيقتها بنور ب أنور، بينما تطلق على نفسها اسم هاني.

ووضعت هنا تعليقا مثيرا على استعارة شقيقتيها لملابسها قائلة: بيستلفوا لبسي من ورايا عشان هما حرامية.. وبيتصوروا بيه عشان هما أغبيا.

وقالت هنا أن الدعابة قد تصبح حقيقة، ولكنها ستفكر في موضوع الحمل بعد الانتهاء من تصوير أعمالها الفنية التي تعاقدت على بطولتها مؤخرا ووجهت هنا الشكر لزوجها أحمد فهمي وأكدت أنه لا يتوقف عن دعمها ومساعدتها.