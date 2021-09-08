توقيف نجم البوب كريس وو بتهم الاغتصاب والتحرش: 25 إمرأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوقفت السلطات الصينية نجم البوب الكندي من أصل صيني كريس وو للاشتباه في ارتكابه جرائم تحرش واغتصاب.

وجاء في تحقيقات شرطة بكين المرتكزة على ادعاءات عبر الانترنت أنّ النجم البالغ من العمر 30 عاماً قد خدع العديد من الفتيات الشابات بهدف ممارسة الجنس.

ونشرت الطالبة دو ميزو، 24 عاماً، الاتهام الأول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقالت إنّها التقت بالسيد وو عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها وأنه أرغمها على شرب الكحول لتستيقظ في اليوم التالي في سريره.

وأضافت ميزو أنها سمعت من العديد من النساء، بعضهن قاصرات، بأن السيد وو يغريهن بالوعود وتقديم الوظائف لتلبية رغباته. وانضم لميزو 24 امرأة أخرى يتّهمن كريس وو بالقيام بتصرفات غير لائقة.

لكن مغني البوب نفى هذه الاتهامات ونشر عبر حسابه الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي: “إن كانت هذه الاتهامات صحيحة أنا سأضع نفسي في السجن لذا فليهدأ الجميع”. كما رفع محاميه دعوى على دو ميزو بتهمة التشهير.

وجاءت الحادثة في ظل زيادة التوعية حول العنف الجنسي في الصين حيث انتشرت حملة تحت وسم (هاشتاغ) “#أنا أيضاً” #MeToo في عام 2018 تتحدث من خلالها النساء من بينهن مشاهير، على تجاربهن مع التحرش الجنسي.