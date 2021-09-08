الأزهر يحسم سجال أمل حجازي.. هل الكلب نجسٌ؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسبّبت الفنّانة المعتزلة أمل حجازي بسجال كبير وأخذ وردّ، بعد نشرها تعليقاً عبر حسابها في “فايسبوك” عن عدم صحّة الحديث المتعلّق بنجاسة الكلب، حيث كتبت: “الحديث عن أنّ الكلب نجس مخالف للقرآن الكريم. الكلب صديق وفيّ وحنون، ولو كان نجساً لكان الله ذكر لنا هذا الموضوع مثلما ذكر لنا ألّا نأكل الخنزير لأنّه مضرّ بالصحّة”.

وأضافت: “إنّ الكلب ذُكر في سورة الكهف على أنّه كان صديقاً لأصحاب الكهف، وذُكر لنا أيضاً أن نأكل ممّا أمسك (بفمه)، فكيف له أن يكون نجساً! هذا مخالف تماماً للقرآن! وأنا شخصيّاً ضدّ أيّ حديث يخالف كتاب الله”.

تعليق حجازي أثار موجة من التعليقات والهجوم عليها والتشكيك بإيمانها، وأنّها تتبع كتاباً غير القرآن، ممّا جعلها تردّ في منشور آخر قالت فيه: “أنا إنسانة أؤمن بالقرآن الكريم ولا أتبع أيّ حديث لا يتوافق مع الأساس الذي هو القرآن، ولا مانع لديّ في الأحاديث التي تقرّب الناس من الدين، ولا تنفّرهم منه، شرط ألّا تخالف القرآن الذي هو نور حياتي”.

وبدلاً من أن تتراجع حدّة السجالات اشتعلت أكثر، ممّا جعل البعض يستفتي الأزهر الذي حسم الجدل، وأكّد صحّة كلام حجازي، التي قامت بنشر ما أفتى به الأزهر حول طهارة الكلب وعدم نجاسته.