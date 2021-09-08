كايلي جينر تعلن عن حملها الثاني بطريقة مميزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت عارضة الأزياء ونجمة برنامج تلفزيون الواقع، كايلي جينر، جمهورها بالإعلان عن حملها بطفلها الثاني من ترافس سكوت في فيديو عائلي مميز نشرته عبر حسابها في “إنستغرام”.



وتضمن الفيديو الذي نشرته كايلي لقطات مؤثرة جمعتها بترافس لحظة إعلامه بحملها ومشاهد أخرى مع ابنتها ستورمي أثناء توجههم جميعاً إلى طبيب كايلي الخاص لرؤية الجنين لأول مرة.

كما أظهر الفيديو طريقة كايلي في إخبار عائلتها بحملها٬ حيث ظهرت ستورمي وهي تعطي جدتها “كريس جينر” ظرفاً مغلقاً تضمن صوراً للجنين وسط صدمة الأخيرة بالخبر السعيد وانهمار دموع الفرح على وجهها.



وصدم الجمهور من حجم بطن كايلي إذ بدت كأنها في الأشهر الأخيرة من الحمل وليست في بداياته وتوقع الجميع أنها ستلد قريباً٬ إذ إنها اعتادت إخفاء حملها مثلما فعلت في حملها الأول إذ لم تكشف عن خبر حملها بـ”ستورمي” إلا بعد ولادتها مباشرة في عام 2018.