ابنة عابد فهد تخطف الأضواء برفقة والدتها.. والجمهور: تشبه والدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة، جمعت “ليونا” ابنة عابد فهد، ووالدتها الإعلامية السورية زينة يازجي، وسط تفاعل واسع حول الصورة التي خطفت بها الأضواء من والدتها، وسط تعليقات بين المتابعين الذين علقوا على الصورة.

وجاءت صورة ابنة عابد فهد مع والدتها متداولة عن طريق جمهور منصات التواصل الاجتماعي، دون الإشارة لأي حساب خرجت منه، حساب والدها أم والدتها، فيما قال البعض إنها صورة مسربة للفتاة، بعد أن أصبحت شابة، وسط إشادة بجمالها.

وأحدثت الصورة ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، عند ظهورها برفقة والدتها، إذ أكدوا أنها أصبحت شابة جميلة، معتبرين إياها نسخة من والدها الممثل السوري عابد فهد، بينما عبر البعض عن محبتهم تلك الأسرة “عابد فهد وعائلته”.

وبالعودة إلى حساب أيٍّ من عابد فهد وزينة يازجي، لم تكن الصورة على حسابات أحدهما، غير أنها نالت الكثير من التفاعل، حيث تأتي بعد غياب عن “السوشيال ميديا”، إذ كان آخر ظهور لها في صورة مع والدها ووالدتها وشقيقها، تزامناً مع مناسبة عيد الأضحى.

وفي ذات السياق، تفاعلت زينة يازجي مع الجمهور، عبر خاصية “ستوري” في حسابها على “إنستغرام”، إذ ردت على بعض من طالبها بأن يبقى حسابها في “إنستغرام” خالياً من الحديث عن الأمور السياسية، لترد بأن هذا عملها، لأنها صحافية سياسية إخبارية، وليست عارضة أو مصممة للأزياء.

وحاولت زوجة عابد فهد الحصول على رأي جمهورها، في ما أورده البعض بشأن تخليها عن الحديث في السياسة، عبر حسابها في “إنستغرام”، ورأيهم في المحتوى بشكل عام، وما إذا كان يمكن تغييره أم لا.

يذكر أن عابد فهد رد، مؤخراً، على الجدل الذي راج على مدار الفترة الماضية بشأن تغيير شكله، بعدما ظهر بإطلالة مغايرة عما اعتاده الجمهور، وذلك رفقة زوجته الإعلامية زينة يازجي، خلال حضورهما حفل النجم وائل كفوري في دبي.

ونشر عابد فهد صورة قديمة له، مختلفة عن الحديثة التي انتشرت مؤخراً، وذلك عبر حسابه في “إنستغرام”، ليوضح من خلال تعليقه عليها أنه من الطبيعي أن تتغير إطلالة الفنان بين فترة وأخرى، مرفقاً هاشتاغ #شتى_بيروت بالصورة، وهو ما يفسره البعض بأنه “اللوك”، الذي سيعتمده في المسلسل.