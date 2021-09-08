شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على إيرادات الأفلام المعروضة فى دور السينما حالياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الـ7 أفلام المعروضة في السينمات، مليوناً و571 الف جنيهاً في شباك التذاكر ليلة أمس الثلاثاء، حيث حقق فيلم "ماكو"، بطولة ناهد السباعى إيرادات 573 ألف جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم نيكولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، محمد مهران، فيريال يوسف، عمرو وهبة، سارة الشامى، وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج محمد هشام.

وحقق فيلم 200 جنيه، بطولة عدد من نجوم السينما إيرادات وصلت لـ 176 ألف جنيه، إخراج محمد أمين، لتصل إجمالى إيراداته لـ 4 ملايين و831 ألف جنيه، كما حقق فيلم موسى 207 ألف جنيه بطولة كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار وأخرون، إخراج بيتر ميمى، لتصل إجمالى إيراداته لـ 14 مليون و129 ألف جنيه.

كما حقق فيلم "العارف"، 155 ألف جنيه بطولة النجم أحمد عز، محمود حميدة، وآخرون، إخراج أحمد علاء، وإنتاج سينرجى فيلمز، لتصل إجمالى إيراداته إلى 56 مليون جنيه و887 ألف جنيه، وحقق فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، للنجم كريم عبد العزيز إيرادات 66 ألف و609 جنيه، لتصل إجمالى إيراداته إلى 39 مليون و511 ألف جنيه.

وحقق فيلم "مش أنا " للنجم تامر حسنى إيرادات بلغت 36 ألف جنيه، من إخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كل من سوسن بدر، ماجد الكدوانى، وأخرون، لتصل إجمالى إيراداته لـ 45 مليون و 349 ألف جنيه.