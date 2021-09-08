شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة: ما زلت زوجة سامر أبو طالب ولم أنفصل عنه رسميا وما يتردد شائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرجت الفنانة رنا سماحة عن صمتها بعدما تردد خلال الفترة الماضية عن انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، وهو الأمر الذى أكدته مؤخرا بإلغاء متابعته وأيضا إلغاء متابعتها وحذف الصور التى تجمعهما سويا عبر حساباتهما على السوشيال ميديا.

وخرجت رنا، فى بيان مفاجئ تؤكد فيه عدم انفصالهما رسميا، وأن الأخبار التى نشرت عن انفصالها عن زوجها رسمياً هو شيء عارٍ تماما من الصحة ولم تصرح بأي شيء حول هذا الموضوع، مؤكدة أنها لا تزال زوجة الملحن سامر أبو طالب رسمياً حتى هذه اللحظة، ولا صحة لأي شائعات يتم تداولها من تصريحات منسوبة لها، مشيرة إلى أنها فى انتظار مولودها الأول والتى قامت بعمل أغنية خاصة له ولكل طفل، بعنوان "حبيب مامى" والتى ستصدر خلال أيام.

وطالبت رنا التركيز والدعم لحالة الانتعاش الفنية التى تعيشها هذه الفترة من حفلات ولقاءات وأغانى خاصة دون الدخول فى تفاصيل شخصية لم تحدث بشكل رسمى حتى الآن، موجهة الشكر لكل الإعلاميين والصحفيين الداعمين لها ولمشوارها الفنى ويتحرون الدقة ويساندوها فى أعمالها الفنية وحفلاتها والتى كانت آخرها حفلة ساقية الصاوى بالأمس.