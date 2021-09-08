شكرا لقرائتكم خبر عن صناع "30 مارس" يطرحون الأغنية الدعائية للفيلم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم 30 مارس بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى، الأغنية الدعائية للفيلم بصوت نعوم عصام وحودة بندق، من كلمات الجوكر، ألحان حودة بندق، توزيع عمرو الخضرى.

وأعلنت الجهة المنتجة للفيلم السينمائى الجديد "30 مارس" الذى انطلق فى دور العرض السينمائى، اليوم الأربعاء، إلغاء العرض الخاص للعمل، والذى كان مقررا إقامته غدا الخميس بأحد المولات الكبرى، وقالت الجهة المنتجة فى بيان صحفى لها اليوم الأربعاء إن سبب إلغاء العرض الخاص بشكل نهائى هى ظروف قهرية تعرضت لها أسرة منتج فيلم "30 مارس".

‎فيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبرى فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجى المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

‎تدور قصة الفيلم فى إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه فى جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله فى رحلة لإثبات براءته، وذلك فى إطار من الإثارة والتشويق.

يذكر أن بطل الفيلم أحمد الفيشاوى ينتظر عرض فيلمه الجديد "ريتسا" خلال الفترة المقبلة، حيث إن العمل مرشح للعرض فى مهرجان القاهرة السينمائى، والعمل تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك فى بطولته محمود حميدة، وأمير المصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد.