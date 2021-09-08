شكرا لقرائتكم خبر عن شادية فى صور نادرة مع فريد شوقى وعمرو الترجمان بكواليس "ألف ليلة وليلة" من 57 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عشاق ومحبو النجمة الكبيرة الراحلة شادية، عبر حسابهم على موقع إنستجرام، عن صور جديدة نادرة تنشر لأول مرة، لدلوعة السينما المصرية، خلال تصوير فيلم "ألف ليلة وليلة"، الذى عرض لأول مرة منذ نحو 57 عاما وتحديدا عام 1964.



شادية مع فريد شوقى

وجمعت الصور النجمة شادية مع عمالقة الفن الراحلين فريد شوقى ويوسف شعبان وليلى فوزى وعمرو الترجمان، وعرض الفيلم لأول مرة فى دور السينما يوم 8 مارس عام 1964، وهو من سيناريو وحوار محمد مصطفى سامى، إخراج حسن الإمام.



شادية ويوسف شعبان

واعتاد محبو النجمة الراحلة شادية الكشف عن الصور النادرة التى لم تنشر من قبل للفنانة الراحلة، وكان من ضمن هذه الصور خلال تصوير فيلم "أغلى من حياتى"، الذى عرض لأول مرة عام 1965، وجمعت الصور النجمة شادية، مع عمالقة الفن الراحلين صلاح ذو الفقار وحسين رياض.



شادية وليلى فوزى

وقدمت شادية خلال فترة ما يقارب أربعين عاماً حوالى 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً فى الأفلام العربية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربى، وهى من أهم الفنانات فى تاريخ الدراما العربية.







