شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس لـ أمير كرارة: الأكل متعة الحياة.. وبدارى "كرشى" فى صاحبة السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت النجمة إسعاد يونس بأنها تعشق الأكل، قائلة: "الأكل متعة الحياة، وفى الفترة الأخيرة لميت نفسى شوية، وحلقات الأكل فى البرنامج بتدمرنى لأنى ساعات بصور حلقتين فى اليوم" وعن أكثر أكلة تحبها: "بحب الحمام المحشى، الرقاق، الملوخية".

وأضافت خلال استضافتها فى برنامج "سهرانين" الذى يقدمه أمير كرارة على شاشة ON E : "اللى خلانى عملت دايت ووصلت لـ86 كيلو، وكنت بدارى (الكرش) فى برنامج صاحبة السعادة بالمخدة".

وعن علاقتها بالفن منذ صغرها، حكت إسعاد يونس: "أبويا طيار حربى وكان بيكتب فى روزاليوسف، ونجوم المجتمع كله دخلوا بيتنا منهم صلاح جاهين، وخالتى كانت مطربة شفت عندها بيرم التونسى وأحمد رامى، فى مرة قعدت فى البيت عندها وبيرم كان بيأكلنى فزدق، غير إن أمى غنت شوية بس اتجوزت بدرى، وأبويا لما اشترك فى قطار الرحمة 52 شفت عز الدين ذو الفقار وماجدة وصلاح ذو الفقار، لذلك كانت نشأتى فى مجتمع فنى".

وتابعت: "كنت بروح مع والد بنتى نبيل الهجرسى الاستوديوهات، فى مرة أستاذ نور الدمرداش قال لى تمثلى، وبالفعل وافقت، لكن البداية الحقيقة كانت مع سمير غانم، وفى رمضان كنا بنعمل برامج فنية فى المسارح والاستوديوهات".

وحول اعتراض أسرتها على التمثيل، ردت إسعاد يونس: "لا معندناش الكلام ده.. من ساعة ما أبويا مات، ماما كانت صاحبة الأمر والنهى، وكانت دايما بتشجعنى" وعن أولادها: "ولادى مهتموش بالفن، لكن أنا بشجع أحفادى على أي شيء بيحبوه".

وغنت زهرة رامى خلال الحلقة أغنيات النجمة إسعاد يونس، أغنية "هالله هالله" و"الباينولا" وتفاعلت معها إسعاد يونس بالتصفيق.