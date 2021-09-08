شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى طلعت زكريا تكشف عن فيديو مع والدها الراحل فى رحلة سفر قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا، عن فيديو جمعها مع والدها الفنان الكبير الراحل طلعت زكريا، قبل وفاته بفترة وأثناء سفرهما إلى تونس، لحضور إحدى المناسبات، وذلك قبل شهر كامل من الذكرى الثانية لوفاته.

ونشرت إيمى، الفيديو عبر حسابها على انستجرام، صحبته بتعليق: "كان دايما يقولى اتمتعى فى خير أبوكى طول ما أنا عايش، ربنا يرحمك يا أغلى الناس".

وتوفى الفنان الكوميدى طلعت زكريا بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عامًا، فى 8 أكتوبر 2019، وذلك بعدما تدهورت حالته الصحية، ونقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر.

وولد الفنان الراحل طلعت زكريا فى الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب فى أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة، وكان آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما شارك فى فيلم "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.