بسبب "الكلب".. جدل بين أمل حجازي ومتابعيها وهذا رأي مفتي الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أثارت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، حالة من الجدل بينها وبين متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد حديثها عن الكلب ونجاسته من عدمه.

ونشرت حجازي، صورة لكلب، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "حديث إن الكلب نجس هو مخالف للقرآن الكريم".

وقالت: "الكلب هو صديق وفي وحنون ولو كان نجسًا، لكان الله ذكر لنا هذا الموضوع مثلما ذكر لنا أن لا نأكل الخنزير لأنه يضر بالصحة".

وتابعت: "وهو أيضا ليس نجسا فهو من مخلوقات الله، والله لا يخلق شيئًا نجسًا، ولكن قد يكون لحمه مضرا بالصحة لأنه يحتوي على جرثومة ممكن أن تهلك الإنسان".

وأضافت: "أما الكلب فذكره في سورة الكهف على أنه كان صديقا لأصحاب الكهف وذكر لنا أيضا أن نأكل مما أمسك (بفمه) فكيف له يكون نجسا، هذا مخالف تماما للقرآن، وأنا شخصيا ضد أي حديث يخالف كتاب الله هذا رأي أعجبكم أم لم يعجبكم، المهم هذا صديقي الجديد".

وجاءت تعليقات متابعيها، كالتالي: "لأ.. نجس ونجاسته نجاسة مغلظة، وإذا صار لامسك بدك تتحمي سبع مرات، إحداهم بتراب لتطهري، إذا في حديث ما ورد معنى بالقرآن مش معنى إنه غلط، السنة تفصيل للقرآن، أنتِ مثل ما بتحكي بتحبي القرآن بس ما بتعرفي علومه ولا أحكامه"، "عزيزتي ..عند المذهب المالكي فقط لا يعتبر نجس.. باقي المذاهب أجازت تربيتها بغرض الحراسة فقط"، "في حديث نبوي لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب".

ومن جانبه، قال مفتي الجمهورية شوقي علام، في لقاء تليفزيوني سابق، إن دار الإفتاء تُفتي بأن الكلب طاهر، وكل شيء فيه طاهر وفقا للمذهب المالكي الذي تتبناه دار الإفتاء المصرية، مشيرا إلى أن هذا الرأي الذي تنتهجه دار الإفتاء بخلاف رأي غالبية العلماء الذين يرون أن الكلاب بالفعل نجسة.

وأكد، أنه لا حرج أن تتعايش مع الكلب وتتعبد لربها، موضحا: "فإذا توضأت وجاء لعاب من الكلب على بدنها وثوبها وأرادت الصلاة فلا حرج عليها".

وأضاف، أنه قد يأتي نهي من الشرع بخصوص حيوان معين مثل حظر أكل الخنزير، فهو أمر تعبدي لكن ليس معناه أنه حيوان نجس مثلما يرى المالكية.