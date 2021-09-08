بإطلالة جريئة.. كنزي عمرو دياب بصحبة صديقتها في إيطاليا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب بصحبة صديقتها بإطلالة جريئة، وذلك خلال تواجدهما في إيطاليا.

ونشرت كنزي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تاريخ اللعب".

وجاءت تعليقات متابعيها، كالتالي: "وأنا بقول إيطاليا منورة ليه كدة بزيادة"، "جميلة زي بابا"، "جميلة زي أمك زينة عاشور".

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا - والدة ابنته نور - وأنجب منها "جنا"، "كنزي"، "عبدالله".

ويعيش أبناء النجم عمرو دياب، برفقة والدتهم بالعاصمة البريطانية لندن.