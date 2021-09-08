حقيقة تأجيل فيلم "إكس" لأحمد حلمي.. الفنان يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

انتشرت أخبار مؤخرا تفيد بتأجيل تصوير فيلم "إكس" الذي يخوض بطولته النجم أحمد حلمي لشهر نوفمبر المقبل.

ونفى حلمي، ببرنامج "ET بالعربي"، هذا الخبر، مؤكداً أن الفيلم لم يؤجل وسيتم بدء تصويره خلال الأيام المقبلة.

وأوضح حلمي، أنه تم الإستقرار على فريق عمل الفيلم بأكمله.

وعن مسلسله الدرامي الجديد مع مجموعة "mbc"، أوضح "حلمي" بأن المسلسل لن يكون عن السيرة الذاتية لنجيب محفوظ كما أشار البعض.

ويعود أحمد حلمي للدراما بعد غياب حوالي 28 عامًا، منذ مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993، وتلاها ظهور خاص في الجزء الأول من مسلسل "الجماعة"، وظهور خاص في مسلسل "الاختيار 2" والذي كان ظهور بسيط ولكن أحدث ضجة كبيرة.

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة" عام 2019، وشاركه البطولة منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، وسامي مغاوري وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.