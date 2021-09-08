ياسمين صبري تبدأ تحضيرات مسلسلها الجديد مع "سينرجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن تحضيرها لمسلسل درامي جديد، لم تُعلن عن تفاصيله حتى الآن.

ونشرت ياسمين، ورق لسيناريو العمل، عبر ستوري حسابها على إنستجرام، وظهر من الصورة اسم الجهة المنتجة للمسلسل (سينرجي).

وشاركت ياسمين صبري، مؤخرا في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي كسفيرة لإحدى العلامات التجارية.

جدير بالذكر أن ياسمين صبري غابت عن دراما رمضان الماضي، وعُرض لها في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.