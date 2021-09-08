"كان بيقولي اتمتعي في خير أبوكي".. إيمي طلعت زكريا في فيديو نادر مع والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعادت الفنانة إيمي طلعت زكريا، ذكرياتها مع والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، بفيديو نادر يجمعها به.

ونشرت إيمي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كان دايمًا يقولي.. اتمتعي في خير أبوكي طول ما أنا عايش.. ربنا يرحمك يا أغلى الناس".

وتشارك إيمي طلعت زكريا، في حكاية "رق الحبيب" من مسلسل "ورا كل باب"، وهي من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج سينرجي.

وكانت آخر أعمال إيمي طلعت زكريا مسلسل "لحم غزال" والذي عُرض في شهر رمضان 2021.

العمل يشارك في بطولته النجوم: غادة عبدالرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، أحمد خليل، وفاء عامر، وبسنت شوقي وغيرهم، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

ورحل الفنان الكبير طلعت زكريا عن عالمنا في 8 أكتوبر 2019، بعد مسيرة فنية حافلة، إذ قدم عدد كبير من الأعمال الناجحة في السينما والمسرح والتليفزيون، ويعد من أشهر فناني الكوميديا.