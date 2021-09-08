"بسبب ظروف قهرية".. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

‎أعلنت الجهة المنتجة لفيلم "30 مارس" طرحه في دور العرض السينمائي بداية من اليوم الأربعاء في دور العرض السينمائي، وكان من المفترض إقامة عرض خاص للفيلم غدا الخميس ولكن تم تأجيله .

‎وقالت الجهة المنتجة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن سبب إلغاء العرض الخاص بشكل نهائي هي ظروف قهرية تعرضت لها أسرة منتج فيلم "30 مارس".

‎فيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد علي رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللي كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

‎تدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسي ما يتم اتهامه في جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله رحلة لإثبات براءته وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.