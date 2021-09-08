أحمد زاهر عن حكاية "كدبة كبيرة": "قضية العصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعرب الفنان أحمد زاهر، عن سعادته من ردود الفعل التي تلقاها عن دوره بحكاية "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب".

ونشر زاهر، صورا من كواليس التصوير، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يحيى بيحب بطة، وبطة بتحب يحيى.. كدبة كبيرة (ورا كل باب).. مبسوط أوي من ردود الأفعال العظيمة على الحلقات اللي فاتت ومستني رأيكم في الحلقة الأخيرة النهاردة، (كدبة كبيرة).. قضية العصر".

حدوتة "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب" بطولة أحمد زاهر وهنادي مهنا،وعدد من الفنانين، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة "سينرجي".

وتناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين، وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وغيرهم يعتبرونها العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

جدير بالذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" فكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.