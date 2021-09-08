تأجيل إقامة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية، تأجيل المهرجان في دورته الجديدة والتي كان من المقرر لها أن تنطلق يوم السبت المقبل 11 سبتمبر الجاري.

وأصدرت إدارة المهرجان بيانًا صحفيا،اليوم الأربعاء، أعلنت فيه أن قرار تأجيل المهرجان، جاء نتيجة اعتذار جميع الضيوف الأجانب من أعضاء لجنة التحكيم والمكرمين وصناع الأفلام، نتيجة الموجة الرابعة من جائحة كورونا، التي فرضت إغلاقًا تامًا في بعض الدول كإجراء احترازي.

وتاعب البيان، أن حلم إدارة المهرجان كان على مدار عامين من العمل لإقامته، وجرى التواصل مع جميع الجهات المحلية والدولية من أجل دعم المهرجان ورعايته، خاصة وأن الدورات الأولى للمهرجانات تعتمد على التمويل من الهيئات والشركات، وكان في مقدمة الداعمين الإنسانة والفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة".

وذكر المهرجان في بيانه، أن اعتذار الضيوف، كان السبب إلى إلغاء دورة المهرجان "لم نجد سبيلًا من التأجيل، رغم الإعلان عن تفاصيل الدورة الافتتاحية للمهرجان، التي أكدت جاهزيتنا له".

وأضاف البيان: "نعتذر لضيوفنا صناع السينما والنقاد ونجوم السينما المصرية وجمهورنا، قررنا التأجيل إلى موعد آخر سنحدده مقبلًا، وندعو الله أن يحفظ بلادنا من الوباء، وأن تظل دائماً مناره للفنون".

وكان من المقرر تكريم النجم هاني سلامة في الدورة المؤجلة لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية.