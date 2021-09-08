شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب لـ كريستيانو رونالدو: عندى شوية حاجات فى البرتغال هخلصها ونتقابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة ساخرة للنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو المنضم حديثا إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، وطلبت منه أن تقابله خلال تواجدها فى العاصمة لشبونة، لبحث عدد من الصفقات الجديدة.

ونشرت سمية صورة لها عبر حسابها على تويتر صحبتها بتعليق: "أنا فى البرتغال.. عندى شوية حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية هتم إزاى".





وتتواجد سمية الخشاب فى البرتغال، برفقة عدد من النجوم لحضور إحدى المناسبات الفنية، منهم النجمة الكبيرة يسرا، وأيضا آسر ياسين وأمينة خليل وسمية الخشاب ورزان مغربى ونجلاء بدر.

وكانت الفنانة نجلاء بدر شاركت متابعيها بصورة تجمعها بعدد من الفنانين وهم يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل وسمية الخشاب ورزان مغربى، فى المطار خلال اتجاههم للبرتغال، وكتبت نجلاء عبر حسابها على إنستجرام: "بنعمل إيه فى البرتغال"، ودخل متابعوها يتساءلون هل يصورون مسلسلا أم فيلم جديد.