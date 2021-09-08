شكرا لقرائتكم خبر عن كيانو ريفز يتألق بجوار عبد المتين الثانى فى الجزء الرابع من فيلم The Matrix والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لسلسلة الأكشن الشهيرة The Matrix عن صور جديدة من الجزء الرابع المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، عن طريق إطلاق موقع جديد يسمح للمستخدمين بالاطلاع على بعض التفاصيل التفاعلية والمتباينة على أحدث إصدار للفيلم بعد مرور 22 عاما على طرح الموسم الثالث.

وتألق النجم العالمي كيانو ريفز فى الصور التى كشفت لأول مرة عن الفيلم بجوار النجم العالمي يحيى عبد المتين الثانى الذى يشاركه بطولة الفيلم الجديد، وسرعان ما لقيت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل عشاق السلسلة الذين ينتظرون طرح الفيلم منذ عدة شهور وتم تأجيله بسبب جائحة كورونا.

وعلى جانب آخر كشفت النجمة العالمية سلمى حايك، مؤخراً عن السبب الرئيسى الذى دفعها إلى رفض المشاركة بسلسلة أفلام The Matrix الشهيرة، والتى كانت مرشحة للمشاركة ببطولتها بالدور الذى ذهب فى النهاية إلى كارى ان موس التى تألق خلال الدور الذى لعبته أمام كيانو ريفز، وأكدت سلمى حايك أن سبب عدم تواجدها بأفلام ماتريكس راجع للمقابل المادى.