شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تتصدر تريند جوجل بصور ممارستها رياضة اليوجا فى جزر سيشيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة نسرين طافش تريند جوجل بعد نشر صورها عبر حسابها على إنستجرام أثناء ممارستها رياضة اليوجا فى جزر سيشيل، وكتبت نسرين على الصور التى نشرتها قائلة "ركز فى نفسك الآن: فى صحة جسدك صفاء قلبك سلام روحك ونور فكرك".



نسرين طافش



نسرين طافش



نسرين طافش



نسرين طافش



نسرين طافش



نسرين طافش



نسرين طافش

وشاركت الفنانة نسرين طافش مؤخرا فى مهرجان كان ونشرت صورا لها عبر حسابها على تويتر من إطلالتها على السجادة الحمراء أثناء حضورها فعاليات الدورة 74 من مهرجان كان السينمائى الدولى، وظهرت نسرين بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب العديد من متابعيها.

وعلى جانب آخر شاركت نسرين طافش فى موسم دراما رمضان 2021، من خلال مسلسل "المداح" مع النجوم حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوى، هادى خفاجة، تامر شلتوت وغيرهم، والعمل من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج‪.

نسرين طافش ولدت في مدينة حلب، انتقلت للعيش في العاصمة السورية دمشق في عام 1999، وتخرجت فى المعهد العالى للفنون المسرحية بدمشق في عام 2008. وبدأت التمثيل في مسلسل (ربيع قرطبة)، لتشارك بعد ذلك في العديد من المسلسلات مثل: (رجال تحت الطربوش، ربيع قرطبة، أهل الغرام، صدى الروح، السراب، صبايا، تحالف الصبار)، أيضًا لها العديد من المسرحيات مثل (العرس، التيه، كذا انقلاب)‪.