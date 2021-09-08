شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين بطلة حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة ميرفت أمين، لبطولة حكاية جديدة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، تحمل اسم "حكايتى مع الزمان" إخراج أحمد حسن، وتبدأ في تصوير أول مشاهد الحكاية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تعاقدت عليها الشهر الماضى وطلبت تأجيل التصوير فترة حتى تتجاوز أحزانها على وفاة صديقة عمرها الفنانة دلال عبد العزيز.

وتعرض حالياً على قناتى dmc و dmc دراما ومنصة watch it الحكاية الأولى من المسلسل بعنوان "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، ويتواصل تصوير الحكاية الثانية بعنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، كما انطلق هذا الأسبوع تصوير الحكاية الثالثة بعنوان "بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإخراج ياسمين أحمد كامل.



ميرفت امين

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة.

يذكر أن آخر أعمال ميرفت أمين في الدراما مسلسل "قيد عائلى" من 45 حلقة وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بوسى، عزت العلايلى، محمد رياض، نضال الشافعى، سيمون، صبرى فواز، منة فضالى، صلاح عبد الله، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، ريم البارودى، محمد نجاتى، محمد عز وآخرين ومن إخراج تامر حمزة.