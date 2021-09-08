أحمد فهمي يهنئ أيتن عامر على حكاية "وأنا قبلت" بمسلسل "زي القمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد فهمي، على تهنئة الفنانة أيتن عامر على حكاية "وأنا قبلت" من مسلسل "زي القمر".

وكتب فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "مبروك يا آيتن، وإن شاء الله يكسر الدنيا".

وكانت أيتن عامر نشرت بوستر لحكاية "وأنا قبلت" عبر حسابها على تويتر، موجهة حديثها لمتابعيها، وعلقت: "هستنى رأيكوا كل يوم على هاشتاج (وأنا قبلت و (زى القمر) ابتداءا من يوم السبت القادم الساعة ٨ على قناة سي بي سي".

حكاية "وأنا قبلت" إحدى حكايات مسلسل "زي القمر" بطولة أيتن عامر، تيام مصطفى قمر، عابد عناني، محسن منصور، أسامة عبد الله، لبنى ونس، عزت زين، شريف الغريب، والعمل قصة وسيناريو وحوار أيمن الصواف وإخراج معتز حسام.