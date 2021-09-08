فن ومشاهير

أحمد السبكي يُعلن انطلاق تصوير فيلمه الجديد "الملحد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المنتج أحمد السبكي، انطلاق تصوير فيلمه السينمائي الجديد "الملحد"، مشيرا إلى أنه اسم مؤقت وسيتم تغييره.

وكتب السبكي، عبر حسابه على إنستجرام: "إنطلاق تصوير فيلم (الملحد) - إسم مؤقت (من صناع فيلم صاحب المقام).. إنتاج السبكي فيلم للإنتاج الفني والتوزيع (أحمد السبكي)، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل، وبطولة النجوم (أحمد حاتم - حسين فهمي - محمود حميدة - شيرين رضا - صابرين - نجلاء بدر - تارا عماد - مصطفى درويش - أحمد السلكاوي".

ويُعد هذا الفيلم التعاون الثاني بين المخرج ماندو العدل والكاتب إبراهيم عيسى بعد تجربتهما الأولى بفيلم "صاحب المقام".

جدير بالذكر أن فيلم "صاحب المقام" شارك في بطولته: يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، ريهام عبد الغفور،محمود عبد المغني، ونسرين أمين، وإنجي المقدم .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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