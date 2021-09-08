أحمد السبكي يُعلن انطلاق تصوير فيلمه الجديد "الملحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المنتج أحمد السبكي، انطلاق تصوير فيلمه السينمائي الجديد "الملحد"، مشيرا إلى أنه اسم مؤقت وسيتم تغييره.

وكتب السبكي، عبر حسابه على إنستجرام: "إنطلاق تصوير فيلم (الملحد) - إسم مؤقت (من صناع فيلم صاحب المقام).. إنتاج السبكي فيلم للإنتاج الفني والتوزيع (أحمد السبكي)، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل، وبطولة النجوم (أحمد حاتم - حسين فهمي - محمود حميدة - شيرين رضا - صابرين - نجلاء بدر - تارا عماد - مصطفى درويش - أحمد السلكاوي".

ويُعد هذا الفيلم التعاون الثاني بين المخرج ماندو العدل والكاتب إبراهيم عيسى بعد تجربتهما الأولى بفيلم "صاحب المقام".

جدير بالذكر أن فيلم "صاحب المقام" شارك في بطولته: يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، ريهام عبد الغفور،محمود عبد المغني، ونسرين أمين، وإنجي المقدم .