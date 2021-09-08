عاصم هشام صديق أحمد حاتم في فيلم "عروستي"

محمد اسماعيل - القاهرة - يشارك الفنان الشاب عاصم هشام في بطولة الفيلم السينمائي الجديد "عروستي" أمام الفنان أحمد حاتم وجميلة عوض.

ويلعب عاصم هشام دورا محوريا في تحريك الأحداث حيث يقدم شخصية صديق البطل الذي يساعده في الوصول لحبيبته من خلال العديد من المواقف الكوميدية

وتصدر الفنانان أحمد حاتم وجميلة عوض، في تعاونهما الأول معاً، البوستر الرسمي لفيلم الدراما الرومانسية والكوميدي «عروستي» للمخرج محمد بكير، ومن المرتقب طرحه قريباً في دور العرض.

قصاصات ورق وفنجان قهوة، هكذا ظهر البوستر الرسمي للفيلم، حيث تحمل قصاصات ورق ملونة معلقة على حائط أمام مكتب، وجهي «حاتم وجميلة» المبتسمين، بينما يحمل المكتب فنجان قهوة ساخناً وقلماً، وبجوارهما كتاب للمؤلف الشهير أحمد خالد توفيق.

وتم إطلاق البوستر الرسمي بعد أيام من طرح الإعلان التشويقي للفيلم، والذي يوحي بقصة رومانسية مليئة بالمواقف الكوميدية الساخرة، والتي يُطرح من خلالها تساؤل حول أيهما أفضل: الزواج عن حب أم زواج الصالونات؟.

وبالإضافة لأحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولة الفيلم صابرين، محمود البزاوي، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير