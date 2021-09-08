أروى جودة تُعلق على فيديو ضرب "عربجي" لـ "حصان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعربت الفنانة أروى جودة، عن استياءها من مشهد تعدي "عربجي" بالضرب على "حصانه" دون رأفة، بعد أن أنهكه التعب ونام على الأرض.

ونشرت أروى، الفيديو عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "الحصان ده مصدر رزقه.. معقول يوم ما الحصان يتعب يفضل يضربه كدة، بدل ما يحاول يشربه مياه أو يحاول يعالجه؟.. حرام تطلع غضبك من حياتك وظروفك على اللي أضعف منك واللي ما يقدرش يدافع عن نفسه.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لـ "عربجي" يتعدى بالضرب على حصانه بقسوة بعد أن أهلكه التعب ونام على الأرض".

يذكر أن آخر أعمال أروى جودة مسلسل "حرب أهلية" في رمضان 2021.

المسلسل من بطولة النجوم: يسرا، وباسل الخياط، وأروى جودة، وسينتيا خليفة، وجميلة عوض، ورشدي الشامي، ومروى الأزلي، وهو من تأليف أحمد عادل، حوار منة عدلي القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.