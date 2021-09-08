غداً.. بسمة ومحمد الرشيدي ضيفا برنامج "أسرار النجوم" على "نجوم أف.إم" للحديث عن "ماكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تستضيف المذيعة إنجي علي، غدا الخميس، الفنانة بسمة والمخرج محمد هشام الرشيدي، في برنامجها الإذاعي “أسرار النجوم" الذي يذاع على "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV”، فى الساعة الثامنة مساءً، ليتحدث الثنائي عن كواليس فيلمهما الجديد "ماكو" والذي تم عرضه فى السينما الأسبوع الماضي.

ونجح فيلم "ماكو" فى تحقيق إيرادات جيدة فى أول أسبوع من عرضه وصلت إلى 6 ملايين جنيه، ويشارك في البطولة عمرو وهبة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، خالد أنور، سارة الشامي، محمد مهران، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

يذكر أن برنامج "أسرار النجوم" يذاع الخميس من كل أسبوع عبر راديو "نجوم أف.إم" وقناة "نجوم TV”، واقدمه المذيعة إنجى على، ويتم استضافة أبرز نجوم الفن فى مصر والوطن العربى.