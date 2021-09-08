ساندي :"المتنمرين وصلوني لحالة الانهيار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة ساندي رسالة للمتنمرين عليها بعد أزمتها مع "سمكري البني آدمين"، وتلقيها رسائل سلبية، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ساندي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" طبعا المتنمرين والمرضى مش حاسين بأي ذنب بأنهم وصلوني لحالة الانهيار دي بسبب تعليقاتهم السلبية وظلمهم فيا"

وكشفت الفنانة ساندي، تفاصيل أزمتها مع ي.خ المعروف بـ"سمكري البني آدمين" الذي ظهر مؤخرا في عدد من فيديوهات مع النجوم، محذرة الجميع منه، وذلك بعد إلقاء القبض عليه.

وقالت ساندي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أزمته معايا بقالها سنتين، وطوال هذه المدة، كنت أحذر الجميع منه عبر حساباتي الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، وأنا بقالي سنتين بعمل علاج طبيعي لحد دلوقتي بسببه".

وتابعت: "نقابة الأطباء نزلوا فيديوهاتي واهتموا، ولكن الإعلام لم يهتم بأزمتي وقت حدوثها، وكنت استغيث وقتها بكل حاجة، لأن هذا الرجل كان هيعملي شلل رباعي، وأقول (حذروا الناس منه)، فـ عملي إعاقة ومشكلة مدى الحياة.. مش هعرف أتعالج منها، وعملي غضروف في الفقرة التانية بجانب دماغي، ولازم أعمل علاج طبيعي عشان أعيش زي الناس، والغضروف لمس النخاع الشوكي، لو كان قطعه، كنت اتشليت أو مت".

وأوضحت: "اللي أعرفه عنه لحد دلوقتي، إن العام الماضي اتحبس وخرج بعدها معرفش إزاي، وتم تشميع مكانه، وعرفت إنه بيفتح مكان ولما بتحصل مشكلة بيقفله، ويروح يفتح في مكان تاني، ولم أحرر محضرًا وقت حدوث أزمتي، لأني لا أحب القضايا والمشاكل، ولا بحب أروح أقسام الشرطة، واكتفيت بـ (حسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا يجيب لي حقي)".

وأَضافت: "كل ما أسمع عنه مشكلة أو محضر، أجدد تحذيراتي على السوشيال ميديا منه، وحطيت صورته على السوشيال، وعملي (بلوك) على كل حاجة، بسبب تحذيراتي للجميع منه".

وكانت ساندي، نشرت صورة من البيان التحذيري للنقابة العامة للعلاج الطبيعي لـ "سمكري البني آدمين"، وذلك عبر ستوري حسابها على إنستجرام، مصحوبة بتعليق: "مزور البطاقة إنه خريج علاج طبيعي، وكان هيجيب شلل لأن طرقع في اتجاه عكس الغضروف فضاغطها على النخاع الشوكي، لأنه واحد مش دارس، وواحد خريج كلية سياحة وفنادق".