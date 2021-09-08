يسرا :"شرفت بتكريمي من مبادرة واحدة جديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها بتكريمها من مبادرة واحدة جديدة ضمن فعاليات منتدى المرأة المصرية.

ونشرت يسرا صورًا لها أثناء التكريم، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :" شرفت وسعدت جدا بتكريمي من مبادرة واحدة جديدة من خلال فعاليات منتدى المرأة المصرية، شكرا لمعالي وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج والسيدة راوية منصور والرئيس التنفيذي لشركة فيكتوري لينك انجي الصبان التي أطلقت هذه المبادرة بالتعاون مع الكاتب أحمد مراد ولكل سيدات مصر المكافحات".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "حرب أهلية" في رمضان 2021، مع النجوم: مايان السيد وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبد العزيز.