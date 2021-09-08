بالفيديو – سيرين عبد النور: “تجرصت علناً”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

استذكرت الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور تصوير مسلسل “دور العمر” ناشرة فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه سيرين من كواليس تصوير المسلسل تحت إدارة المخرج اللبناني سعيد الماروق الذي صورها وهي تأكل ساندويش وعلقت على الفيديو بطريقة ساخرة.

وقالت: “تجرصت علناً !!! من كواليس دور العمر شمس الفجعانة والمخرج سعيد الماروق وثق اللحظة”. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع خفة دم سيرين المعتادة.

يشار إلى أن العمل من تأليف ناصر فقيه، إخراج سعيد الماروق، ومن بطولة سيرين عبد النور، عادل كرم، طلال الجردي، يارا فارس، جان دكاش، علي الخليل، ريموند عازار، نوال كامل، وبمشاركة غبريال يمين، أنطوان بلبان، فؤاد يمين، سعيد سرحان، ميرنا مكرزل وغيرهم.