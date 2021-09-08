فن ومشاهير

بالفيديو – سيرين عبد النور: “تجرصت علناً”

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

سيرين عبد النور

استذكرت الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور تصوير مسلسل “دور العمر” ناشرة فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه سيرين من كواليس تصوير المسلسل تحت إدارة المخرج اللبناني سعيد الماروق الذي صورها وهي تأكل ساندويش وعلقت على الفيديو بطريقة ساخرة.

وقالت: “تجرصت علناً !!! من كواليس دور العمر شمس الفجعانة والمخرج سعيد الماروق وثق اللحظة”. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع خفة دم سيرين المعتادة.

يشار إلى أن العمل من تأليف ناصر فقيه، إخراج سعيد الماروق، ومن بطولة سيرين عبد النور، عادل كرم، طلال الجردي، يارا فارس، جان دكاش، علي الخليل، ريموند عازار، نوال كامل، وبمشاركة غبريال يمين، أنطوان بلبان، فؤاد يمين، سعيد سرحان، ميرنا مكرزل وغيرهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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