منشور العنصرية لمعتصم النهار يثير جدلاً عبر مواقع التواصل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

اثار الممثل السوري معتصم النهار جدلا كبيرا بمنشوره الذي توجه به لأحد الأشخاص دون ذكره اسمه، وتحدث فيه عن العنصرية.

وكتب معتصم على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “للأسف العنصرية ستحرمك أنت فقط من الحياة.. لكنها لن تمنعني من التفاؤل والنظر جيداً للمستقبل، للأسف”.

وكان نشر المخرج جو بو عيد صورة لمعتصم النهار وهو على سرير المستشفى، وعلق كاتباً: “الحمدالله على سلامتك خي معتصم، انشالله ما بتشوف شر”.

وقبل أن يقلق الجمهور عليه، وينتشر الخبر بشكل خاطئ، نشر صورة ثانية له من كواليس تصوير مسلسل “صالون زهرة”، الذي يقوم ببطولته الممثلان معتصم النهار ونادين نسيب نجيم، إلى جانب ممثلين آخرين.