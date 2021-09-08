شكرا لقرائتكم خبر عن جيمي لي كورتيس تصل فينيسيا لتتسلم جائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت النجمة جيمي لي كورتيس البالغة من العمر 62 عامًا، إلى فينيسيا، وذلك لتتسلم جائزة الأسد الذهبي من مهرجان فيينسيا السينمائي لإنجاز العمر.

جيمي لي كورتيس ولدت في 22 نوفمبر عام 1958 في لوس أنجلوس وهي ابنة الأسطورة الممثلة جانيت لاي والممثل طوني كيرتس، وحصلت جايمي لي على فرصتها الكبيرة في التمثيل عام 1978 عندما فازت بدور لوري سترود في فيلم Halloween.

عرفت جايمي لي في أدوار مميزة في أفلام مثل Trading Places، Perfect وA Fish Called Wanda و لعبت جايمي لي دور البطولة في فيلم True Lies عام 1994 وحازت جائزة جولدن جلوب بفضل أدائها الرائع.

وفي عام 1998، ظهرت جايمي لي في فيلم Halloween H20: 20 Years Later، ولعبت الدور الذي قدّم لها الشهرة على طبق من فضّة قبل 20 عاماً.

من آخر أعمال كورتيس، كان فيلم Halloween Kills، من بطولة كايل ريتشاردز، أنتوني مايكل هول، جودي جرير، ديلان أرنولد، آندي ماتيشاك، روبرت لونجستريت، تشارلز سايفر، كادرولشا أونا كارول، عمر ج. دورسي، ستيفاني ماكنتاير.

وحقق الجزء الأول من العمل، الذى طرح تحت اسم "Halloween" من بطولة كيرتيس وإخراج ديفيد جوردون جرين، إيرادات تخطت الـ250 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.