شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقتلها في La Casa De Papel.. "طوكيو" فى جلسة تصوير وقت غروب الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت النجمة الاسبانية أورسولا كوربيرو بطلة مسلسل La Casa De Papel،المعروفة بـاسم "طوكيو" جلسة تصوير جديدة لصالح مجلة فوج الاسبانية، وبدت كوربيرو وكأنها في السماء وأمام غروب الشمس كإشارة لمقتلها في أحداث الحلقة الأخيرة من الجزء الخامس من مسلسل السطو الشهير، وهو الحدث الذي يعتبر صدمة لمتابعي المسلسل.



أورسولا كوربيرو



طوكيو La Casa De Papel في جلسة تصوير جديدة



طوكيو La Casa De Papel في جلسة تصوير جديدة



طوكيو La Casa De Papel في جلسة تصوير جديدة



طوكيو La Casa De Papel في جلسة تصوير جديدة

وعلقت أورسولا كوربيرو علي صور الجلة التي نشرتها عبر الصفحة الرسمية لها علي الانستجرام بـ "لا مكان للصور".

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما La Casa de Papel، قد كشفت عن مجموعة صور جديدة لأبطال العمل من وراء كواليس تصوير الجزء الأول من الموسم الخامس والأخير الذى تم عرضه منذ أيام عبر المنصة الأمريكية وحقق نجاحًا كبيرًا.

وتحرص الصفحة الرسمية للمسلسل الاسباني الشهير من حين لآخر على مشاركة متابعيها وجمهورها بصور من وراء كواليس التصوير، تزامناً مع النجاح الذى يحصده الموسم الجديد حالياً فى عدد المشاهدات.

وكان الجزء الأول من الموسم الخامس لمسلسل الدراما الإسبانى La Casa De Papel، قد تصدر جميع الترندات، بعد ساعات من طرح أولى حلقاته، كونه يتمتع بشعبية كبيرة فى جميع أنحاء العالم.

وحرص النجم العالمى ألفارو مورتي، صاحب شخصية البروفيسور، على مشاركة متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له من احداث الموسم الجديد وهو "مقيد" داخل أحد الأماكن بالسلاسل، بينما يظهر على ملامح وجهه ابتسامة عريضة فى إشارة منه إلى تغير نمط الحبكة لصالحه.

الموسم الجديد للمسلسل الاسباني

جزء من كواليس المسلسل

جانب من الكواليس