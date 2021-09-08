شكرا لقرائتكم خبر عن قبلات وأحضان بين أوسكار إسحاق وجيسيكا تشاستين فى مهرجان فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجم أوسكارإسحاق والنجمة جيسيكا تشاستين وهما علي السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا، حيث يروجا لمسلسهما الجديد Scenes from a Marriage، وظهرت علي السجادة الحمراء إنجذاب كبير بين الطرفين ورومانسية برهنتها القبلات والأحضان التي جمعتهما رغم وجود زوجة إسحاق إلفيرا ليند.

وذكرموقع ديلي ميل أن بعض المتابعين ظنا أنهما يتواعدان، بسبب حالة الإنجذاب الشديد بينهما والتي ظهرت أمام الكاميرات، إلا أن حقيقة الأمرهي أن إسحاق متزوج من إلفيرا ليند كاتبة السيناريو، بينما جيسيكا هي زوجة جيان لوكا باسي دي بريبوسولو.

يدورمسلسل Scenes from a Marriage حول إعادة النظر فى تصوير الفيلم الأصلى الشهير للحب والكراهية والرغبة والزواج والطلاق من خلال عدسة زوجين أمريكيين معاصرين، يلعبهما أوسكار إسحاق وجيسيكا تشاستين.

ويقوم ببطولة مسلسل Scenes from a Marriage كل من نيكول بيهاري، توفاه فيلدشه، موري جينسبيرج، زكاري هاوسمان، ليلي جين، سونيتا ماني، سوزان بورفار، دانييلا رباني، شيرلي روميرك، تري رايدر.