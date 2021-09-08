مليون مشاهدة في ساعات.. لطيفة تحصد النجاح في كليب “الأستاذ”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يلقى فيديو كليب أغنية “الأستاذ” للنجمة التونسية لطيفة أصداءاً إيجابية بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وحقق كليب “الأستاذ” أكثر من مليون مشاهدة بعد ٢٤ ساعة من صدوره على قناة لطيفة في موقع “يوتيوب”.

وعلقت لطيفة على هذا النجاح بتغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، حيث قالت: “أول مليون مشاهدة ل الاستاذ على اليوتيوب، شكراً لحبكم ودعمكم”.

كليب “الأستاذ” تم تصويره تحت ادارة المخرج فادي حداد في سقارة وبمنطقة الأهرامات، وظهرت لطيفة من خلال العمل بإطلالات جميلة ولافتة للأنظار. أمّا مفاجأة الكليب، فهي ظهور الفنان أحمد كرارة شقيق الممثل أمير كرارة معها، حيث يشارك كموديل في الكليب.

الجدير ذكره أن أغنية “الأستاذ” من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس.