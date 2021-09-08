سهيلة بن لشهب تحدث ضجّة مع “لايف ستايلز ستوديوز”.. “مزحت معاه” ترند في الجزائر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد عدّة أيام من التشويق، طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” فيديو كليب “مزحت معاه” للفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب على قناة الشركة في موقع يوتيوب.

وأثار كليب “مزحت معاه” ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي فور صدوره، محققًا أكثر من 3 آلاف تعليق على موقع “يوتيوب”.

أغنية “مزحت معاه” خليجية وهي من كلمات هاني صارو، ـلحان احمد مصطفى، توزيع وميكس هاني ربيع، ماستر ماهر صلاح، والكليب من إخراج عادل سرحان وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وقد تم تصوير كليب أغنية “مزحت معاه” في دبي، إذ عمد المخرج عادل سرحان على إظهار سهيلة بن لشهب بكادرات لافتة وإطلالات أنيقة تناسب أجواء الأغنية التي تتحدث عن ممازحة نجمة العمل لحبيبها من خلال تنفيذ مقلب به لكن يبدو أن الأمر لم يعجبه.

الجدير ذكره أن سهيلة بن لشهد تصدّرت الترند في موقع “تويتر” لأكثر من مرّة بعد صدور كليب “مزحت معاه”، كما دخل هاشتاغ اسم الأغنية “#مزحت_معاه” قائمة العبارات الأكثر بحثًا في الجزائر.