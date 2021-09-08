بالصور – الجمهور يتّهم محمد رمضان بتكبير شفتيه: “باين السيليكون”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تمرّ أحدث صور للفنان المصري محمد رمضان مرور الكرام، أمّا السبب فيعود إلى بعض التعليقات الّتي اتّهمت الأخير باللجوء إلى حقن التجميل.

وفي جولة على صور محمد رمضان الأخيرة، برزت تعليقات مثل “باين السيليكون في شفايفك” و”حتى انت يا رمضان رحت للتجميل؟”.

الجدير ذكره أن محمد رمضان كان قد طعن منذ أيام في الحكم الصادر ضده بإلزامه سداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه للطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

وتحددت جلسة يوم 17 نوفمبر المقبل للنظر في طعن محمد رمضان، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابت أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش فى المطار”، مستغلًا صورة الطيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضى أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.